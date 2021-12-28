Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 декабря 2021 года: Побороть болезнь смогли более 300 жителей Республики

После лечения состояние больных в большинстве случаев стабилизируется или улучшается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике зарегистрированы 373 новых случая заболевания жителей коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За сутки провели 1260 лабораторных исследований, из них в 277 случаях диагноз подтвердился с помощью тестов, а у 96 человек он был установлен на основании симптомов, - рассказали в профильном ведомстве.

Медики также сообщили о 53 новых случаях пневмоний, из которых в больницы госпитализировали 33 человека.

Таким образом, общее число зарегистрированных эпизодов заболевания коронавирусом на территории Республики достигло уже 118 366 случаев. Полным выздоровлением закончились 106 810 из них, 320 человек пошли на поправку только за минувшие сутки. Летальным исходом болезнь завершилась для 9 168 пациентов, в том числе семь жителей скончались за прошедший день.

Напомним, в преддверии новогодних праздников в ДНР смягчили антиковидные меры - в Республике снят запрет на свободное посещение развлекательных центров, парков культуры и отдыха и аттракционов. Дети младше 14 лет отныне могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. Разрешен и выезд организованных детских групп за пределы Республики.

В Республике смягчили антиковидные меры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, разрешается проведение спортивных соревнований, а также личных и выездных приемов граждан.

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