Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 декабря 2021 года: За сутки 422 жителя Республики вылечились от COVID-19

Во всех прививочных пунктах имеется вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» для иммунизации жителей Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 226 жителей, еще 52 - пневмонией. 15 человек умерли от опасной инфекции. За это время 442 жителя были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 913 исследований, из них выявлено 184 случая заболевания (20,2 %) и у 42 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 117993. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 2342 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 106490. Летальных случаев – 9161.

За сутки выявлено 52 случая пневмонии, на 21 случай больше, чем за предыдущий день. 33 человека госпитализированы. Всего на лечении 814 пациентов с пневмониями, из них 564 на кислородной поддержке (+15 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, во всех прививочных пунктах имеется вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» для иммунизации жителей Республики. Гумконвой из России в минувший четверг привез в ДНР еще более 270 тысяч доз этого препарата.

В Минздраве ДНР отметили, что иммунизация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» позволит сократить сроки вакцинации и ускорить формирование коллективного иммунитета. Через месяц после прививки будет выработан максимально возможный уровень антител.

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