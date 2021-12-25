Министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков: «Нужно любить свои корни и свою историю. Тогда не будет такого, что устроила Украина»

Михаил Желтяков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков рассказал «Комсомолке» о том, какие мероприятия готовят для детей Республики на новогодние каникулы.

- Мероприятий очень много. Театры традиционно будут радовать сказками, также готовят настоящие шоу, новогодние представления. Кроме того, впервые в этом году будет организовано эстрадно-цирковое представление «Волшебный посох Деда Мороза». Все это будет проходить во время каникул.

В театре оперы и балета установят елку Главы - для детей подготовили сказку «Садко». Обычно делали 10 представлений, но в этом году их будет 14. Это связано с тем, чтобы была правильная рассадка в зрительном зале. На представления приедут одаренные дети со всей Республики: победители олимпиад, конкурсов, соревнований. Они получат эксклюзивный сладкий подарок от Главы Донецкой Народной Республики. Таких не продают в магазинах.

Личный выбор каждого

- Одни люди говорят, что из-за коронавируса лучше отказаться от проведения мероприятий, другие считают, что если не проводить такие праздники, то можно «с ума сойти». Как вы относитесь к таким противостояниям?

- Когда-то была интересная статья, где обсуждался этот вопрос. Есть у нас один прокатчик, директор концертного агентства Роман Смотров. Он очень правильно сказал: «Если вы обеспокоены своим здоровьем, будьте дома, сидите в интернете, смотрите телевизор, никуда не ходите. Или же сделайте прививку и посещайте все учреждения культуры, магазины, рынки и рестораны. Если не хотите делать прививку и хотите в театр, вам никто не запрещает - мойте руки, надевайте маску и приходите в концертно-театральную организацию. Это личный выбор каждого». Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Человек должен сам сделать выбор - идти куда-то или нет.

- Сейчас не обязательно иметь прививку от коронавируса для входа в театр?

- Такого требования пока нет. Но многие люди понимают, что прививка делает такие походы безопасными для здоровья. Есть определенные требования - 50 процентов заполняемости зрительного зала, наличие у зрителей медицинской маски и допустимая температура тела. В учреждениях культуры регулярно моются и обрабатываются все ручки, полы, поверхности. Стоят специальные лампы. Потому что мы понимаем, что на первом месте - безопасность жителей.

- Как министерство культуры выстраивает общение с российскими звездами, которые приезжают к нам в Республику?

- С российскими звездами выстраивает общение «Русский центр» и концертное агентство Смотрова. Потому что министерству культуры сложно в этом плане. Мы можем поговорить, пообщаться с людьми, но предложить им гастроли не можем, это коммерческая составляющая. Если бы приезжал репертуарный театр с большим спектаклем по линии министерства культуры Российской Федерации - это уже другие взаимоотношения. Привезти большие коллективы на гастроли трудно. Чего стоит доставить коллектив численностью в 60 человек? Это большие расходы, и цена на билет будет соответствующая.

Идеи рождаются в коллективе

- Сейчас по линии концертных агентств приезжают российские артисты с коммерческими концертами. Газманов собирается приехать.

- Это хорошо, что они едут. Если они приезжают, значит, они нас признают, а если признают, то это уже наша победа.

- Однажды наблюдали за репетицией концерта в парке Ленинского комсомола, где вы руководили процессом. Вам нравится режиссерская работа?

- У нас есть профессиональные режиссеры, которые делают это лучше меня. Но некоторые идеи я предлагаю. Большинство из них рождается в стенах этого ведомства. Начинаем думать: как это должно быть, какая будет программа, как ее выстроить, что предложить зрителю, чтобы это было интересно. У нас целая группа единомышленников - кто-то хорошо пишет, кто-то знает многое о музыке, кто-то может создать хороший видеосюжет. Когда собираемся вместе, начинаем думать, рождаются идеи, после чего прописывается сценарий. А режиссеры все это блестяще выстраивают. Огромное счастье, что есть кем режиссировать. Потому что, если бы не было артистов, то и режиссеры были бы не нужны.

Нужно изменить отношение

- Многие наши артисты ездят в Россию и там производят фурор.

- Этот год у нас был урожайным. Музыкально-драматический театр выступал на фестивалях в Санкт-Петербурге и Тамбове. Они собрали там все призы! Ездили на гастроли в Севастополь. Театр оперы и балета был на фестивале в Москве. Ансамбль песни и танца «Донбасс» проехал все Поволжье. Они только что вернулись из Москвы - выступили в Кремлевском дворце. Специалисты филармонии выезжают в Россию дирижировать оркестрами.

- Какие глобальные планы на следующий год?

- Хотим изменить отношение наших жителей к культуре. Мы сделали небольшой срез и поняли, что потенциальные наши посетители - десять процентов населения Республики. Это очень мало. Сегодня надо, чтобы люди полюбили прежде всего себя, историю и культуру. Чтобы брали детей, водили их в музеи, приводили их в театры. Тогда мы сможем полюбить народное творчество, народную хореографию, красивую русскую песню. Тогда дети и молодежь будут знать Прокофьева, Рахманинова, Мусоргского. Будут знать, что есть театр оперы и балета, что есть Чайковский. Что есть прекрасные иконы в художественном музее. Есть красивые залы в краеведческом музее. Детей к этому нужно приучать. Мы пытаемся сделать это выездными мероприятиями, находим современные методы и формы, но это длительный процесс.

В следующем году у нас будут большие премьеры. Будем отмечать три юбилея - музыкально-драматического театра, театра оперы и балета и ансамбля «Донбасс».

- В Республике уже запущены онлайн-туры по музеям.

- Мы это все делаем. Еще запустили хороший проект «Я учусь в музее». Это делается для студентов и учащихся учебных заведений, подведомственных министерству культуры. Мы приводим детей в краеведческий музей и проводим уроки истории, так запомнить лучше, чем просто читать книгу в аудитории. Сейчас ведем переговоры о том, чтобы наши студенты раз в месяц могли бесплатно посещать филармонию. Чтобы и художники, и музыканты, и ребята, которые учатся на актерском факультете, приходили и слушали музыкальный лекторий, чтобы им рассказали о композиторах.

Въезд к нам запрещен одному артисту - Зеленскому

- В министерстве культуры есть список артистов, которым в Республику запрещен въезд?

- На сегодняшний день въезд к нам запрещен одному из них - президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он хороший артист, но его бы мы точно не хотели здесь видеть. Всех остальных, кто адекватно и по нормальному относится к тому, что происходит, мы готовы и рады видеть. Я уже говорил, что мы можем себе позволить спеть украинскую песню и станцевать украинский танец, вообще проблем с этим нет. Смогут ли они на Украине станцевать «Калинку»? Да никогда! Они настолько забиты и зажаты, что кроме гопака, к великому сожалению, ничего не имеют. Вот в чем разница. Нужно любить свои корни, свою историю и тогда, наверное, не будет такого, что устроила Украина.

Очень важно отношение к культуре. У нас спокойно стоят памятники Шевченко, Франко... Причем здесь они? Это там сносят памятники. Они же могут бороться только с ними. Сначала Ленина уничтожали, потом памятники полководцев, которые освобождали мир от фашизма.

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