Денис Пушилин: У нас три ключевых цели на ближайшую перспективу: экономический рост, повышение социальных стандартов и укрепление связей с Россией

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился с традиционным ежегодным посланием к депутатам Народного Совета ДНР. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился с традиционным ежегодным посланием к депутатам Народного Совета ДНР.

Лидер страны подчеркнул, что в уходящем году парламент сделал многое для того, чтобы урегулировать законодательную базу Республики и учесть все необходимые изменения в синхронизации его с правовым полем Российской Федерации и договором о единой таможенной территории с ЛНР.

Народный Совет сделал многое для того, чтобы урегулировать законодательную базу Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пушилин особо отметил старания депутатов по подготовке важнейших нормативных актов в социальной сфере.

- Речь идет о законе, повышающем минимальный размер оплаты труда. Нельзя не упомянуть и установление уголовной ответственности за отказ в принятии на работу на основании пенсионного возраста соискателя и многие другие законодательные акты, которые призваны урегулировать важнейшие сферы жизни в Республике, - отметил он.

Сейчас, по словам Главы, перед Республикой стоит главная задача - выйти на траекторию устойчивого и стабильного государственного развития. А для этого парламент должен создать благоприятные условия в реализации возможностей, открывшихся после подписания указа Президентом России Владимиром Путиным о гуманитарной поддержке Донбасса.

- Россия открыла для нас все двери. И Донбассу есть, с чем войти в экономическое пространство Российской Федерации, - считает Пушилин.

Кроме того, руководитель государства указал на необходимость законодательно закрепить ряд положений доктрины «Русский Донбасс».

- Перед Народным Советом в 2022 году стоит задача по принятию законопроекта «О гражданстве», в котором будет закреплен еще ряд постулатов доктрины «Русский Донбасс», в частности, поддержка носителей русского языка и строительство Донецкой Народной Республики как русского национального государства, - подчеркнул он.

Строительство Республики как русского национального государства закрепят законодательно Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Парламенту также необходимо создать условия для развития малого и среднего бизнеса, свободы конкуренции и страхового дела. Это требуется для реализации Программы социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы.

А еще - синхронизировать более ста законов для реализации договора о единой таможенной территории с ЛНР.

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