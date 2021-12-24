Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 декабря 2021 года: Показатели заболеваемости значительно снизились

За день в Республике не зафиксировали ни одного летального случая от ковида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике не зафиксировали ни одного летального исхода от коронавируса за день. При этом медики выявили 315 новых случаев инфицирования жителей ковидом. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения ДНР.

- По результатам проведенных 1020 лабораторных исследований диагноз подтвердился у 217 граждан, еще у 98 он был установлен клинико-эпидемиологическим путем. В это же время сняли с учета после выздоровления 406 пациентов, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, за день медики выявили 31 случай пневмоний, из них в госпитализации нуждались 15 человек. Всего на лечении в больницах с воспалением легких сейчас находится 861 больной, из них 627 нуждаются в кислородной поддержке.

С учетом последних данных, за время пандемии в Республике были зарегистрированы 117 767 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых выздоровели 106 068 человек, продолжают лечиться 2 553 пациента, умерли 9 146 больных.

Напомним, с 2022 года некоторые категории медработников в ДНР будут получать надбавку к зарплате в 30 процентов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Александр Оприщенко.

Он уточнил, что дополнительные выплаты будут осуществляться тем категориям сотрудников, которые работают в центрах первичной медико-санитарной помощи, а также в поликлиниках и на участках.

В условиях пандемии нагрузка на медиков возросла в разы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В настоящее время это предложение находится на рассмотрении властей. Как подчеркнул руководитель ведомства, надбавка в 30 процентов будет прилагаться к уже повышенному на четверть с 1 января 2022 года окладу медработников.

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