Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 декабря 2021 года: Врачи подтвердили диагноз более чем в 300 случаях

Действенным методом защиты от ковида медики считают вакцинацию. Фото: oddr.info

В Донецкой Народной Республике снижается количество заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 361 человека, пневмонию выявили у 50 больных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- В ходе проведенных 1 403 исследований диагноз подтвердился в 16,5 процентах или 230 случаях. Также у 131 пациента COVID-19 был установлен по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали врачи.

Таким образом, за время пандемии коронавирус обнаружили у 117 452 жителей ДНР, из которых 2 644 человека все еще находятся на учете у медиков, 105 662 пациента уже пролечились и выписались из больниц.

Кроме того, с начала эпидемии в Республике подтвердили 9 146 летальных случаев, вызванных осложнениями от перенесенной инфекции. Из них 64 человека не смогли побороть болезнь за прошедший день.

Напомним, сегодня в Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из России. Ее доставил в Республику 105-й конвой из РФ.

В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из России. Фото: МЧС ДНР

- Шесть грузовиков доставили более 97 тонн гуманитарного груза в виде лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования, - рассказали в МЧС Республики.

Там уточнили, что разгрузка прибывшей помощи проходила на складах хранения в Донецке. После ее распределят на заседаниях государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно поданным заявкам.

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