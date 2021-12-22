Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 декабря 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжает 2831 житель Республики

В ДНР выявили еще 352 жителей, заболевших коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки выявлен еще у 352 жителей.

- 21 декабря проведено 1482 исследования, из них выявлено 237 случаев заболевания и у 115 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным здравоохранительного ведомства ДНР, по состоянию на 10.00 22 декабря, заболевших инфекцией COVID-19 на территории Республики – 117 091.

Из этого числа 105 178 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9082 летальный случай. За последние сутки – пять смертей.

Лечение от ковида продолжают 2831 пациент.

За сутки выявлено 56 случаев пневмоний, что на четыре случая меньше, чем за прошедшие сутки.

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - говорят в министерстве здравоохранения ДНР. - Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 34 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 42 человека, не перенесли болезнь пять человек.

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