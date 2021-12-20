Сколько стоят «живые» сосны и елки в Донецке в 2021 году

Сосны в этом году зеленее Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Елка или сосна – один из главных символов Нового года. Многие семьи по традиции украшают «зеленую красавицу» игрушками, наслаждаются хвойным запахом, кладут под нее подарки.

Какая елка лучше – «живая» или искусственная? В поисках ответа на этот вопрос можно погрязнуть надолго, а единственного и верного найти невозможно.

Одни сетуют на то, что любители «живых сосен» губят природу, вторые объективно утверждают, что сосны для продажи выращивают в предназначенных для этого лесхозах, а после вырубки – садят новые.

Затем вторые идут в «контрнаступление» и говорят, что одна искусственная елка приравнивается к вырубке десяти живых, да и к тому же, при нагревании гирлянд пластмасса может выделять вредные вещества. Первые при этом отвечают, что ставят искусственные елки с тем учетом, что она прослужит около 10 лет, а современные гирлянды не нагреваются. И так по кругу.

В подобных спорах главное не портить друг другу праздничное настроение, и помнить – на вкус и цвет товарища найти не так просто, у всех свои убеждения, переломить которые зачастую невозможно, да и незачем.

В этом году в столице почти 100 елочных базаров Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сосны стали зеленее и дороже

В этом году елки в Донецке стали продавать в середине декабря. По городу открыли 98 точек, где можно законно купить «новогоднюю красавицу». Как только они заработали, многие дончане задались вопросом: «Не дороговато ли?»

- В прошлом году купила двухметровую сосну за 700 рублей. Это с тем учетом, что продавец «скинул» сто рублей. Всей семьей нарадоваться не могли живому дереву, запах от которого разносился по всей квартире! Единственный минус – она была слегка пожелтевшей, но вариантов получше не нашли, - говорит дончанка Ирина. – В этом году за сосну такой высоты просят больше тысячи. Из плюсов – это ее ярко-зеленый цвет.

«Комсомолка» отправилась на столичные елочные базары, чтобы узнать о тонкостях продаж этого года.

- Цена стартует от 400 рублей. Столько просим за сосну около метра высотой. На двести рублей дороже можно купить ель, - говорит продавец. – За двухметровую просим примерно от 1 200. Все зависит от вида сосны – ее пышности, цвета и количества ярусов.

Стоимость сосен стартует от 400 рублей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- В этом году процентов на 20 дороже получается?

- Примерно так. Цена не от нас зависит, а от оптовой закупки в России. Там немного подняли, соответственно и у нас выросла. Зато в этом году желтых елок нет! Удачный завоз получился.

- Много сосен продали? Народ активно покупает?

- Пока продажи маленькие. По несколько штук в день. Но мы на другое и не рассчитывали. Обычно пик приходится на конце месяца. К тому времени мы распакуем все елки, так как сейчас многие еще не выкладывали.

В это время семейная пара поинтересовалась стоимостью пышной сосны чуть больше двух метров, на которую засматриваются все окружающие. Спросили: «Сколько такая?» Продавец ответил: «2 тысячи». На что муж сказал жене: «Две тысячи елка, две игрушки и гирлянды… Может лучше на отпуск отложим?» «А детям что скажем? – вздохнула супруга и настояла на покупке. - Берем!»

На любой вкус и «карман»

На другом елочном базарчике ассортимент зашкаливает. Можно купить елку, сосну, ель, пихту – любых размеров – от совсем маленькой до огромной трехметровой. Цены на такую красоту тоже разнообразные.

- От 400 рублей. Есть наборные композиции – от 800 рублей. Они собираются из веток в единое дерево. В итоге композиция выглядит, как живая сосна или ель и отличается своей пышностью, - говорит консультант, обращая внимание на «зеленые красавицы». – Также в нашем ассортименте есть Норвежские пихты. Они значительно отличаются от всего остального своим привлекательным видом... и ценой.

Норвежские пихты стоят больше 10 тысяч рублей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

И действительно! Стоимость Норвежской пихты (высота больше 2 метров) – в среднем 12 тысяч рублей. Правильное название такой пихты -пихта Нобилис. Ее иголки блестят, словно искусственные. При и этом у «зеленой красавицы» достаточно слабый и не совсем «хвойный» запах.

К слову, такие пихты мы видели на елочном базаре на Красной площади в позапрошлом году. Ценник, правда, была поменьше, хотя и времени прошло немало. Все из года в год дорожает и ничего с этим не поделаешь.

Искусственные елки пользуются спросом

Многие жители предпочитают покупать искусственные сосны, которых в этом году хоть отбавляй. Новогодние магазины и отделы буквально завалены таким товаром, однако, чтобы найти удачное соотношение цены и качества – нужно хорошенько поискать.

- Мы с сыном живем сами, а поэтому «живая сосна» - нам не подходит. Далеко нести и тяжело устанавливать. Поэтому решили купить искусственную. Зашла в один магазин и буквально опешила. Сосны от 8 тысяч рублей и выше. Ценник зависит от высоты и пышности. Я тут же решила отказаться от задуманного, - рассказывает жительница Макеевки Светлана. – Потом соседка подсказала поискать в интернет-магазинах. Мы с сыном просидели за компьютером и к ночи нашли несколько магазинов, где за такие же сосны просят в двое меньше. Уже на следующий день приехали за сосной и установили двухметровую (2 метра 10 сантиметров) красавицу дома. Теперь и игрушки будем искать в интернет-магазинах.