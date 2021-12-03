Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 декабря 2021 года: За минувшие сутки из больниц выписались более полутора тысяч жителей

Медики сообщают о снижении заболеваемости ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За сутки медики провели 987 лабораторных исследований на наличие инфекции у жителей. Положительный результат показали 319 тестирований, что составляет чуть более 32 процентов от общего числа обследованных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Также 333 пациента, обратившихся в больницы с симптомами коронавирусной инфекции, были направлены на лечение на основании клинико-эпидемических показателей, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что за указанный период были сняты с учета после выздоровления 1634 жителя, а 54 пациента не справились с болезнью и скончались.

Кроме того, медики выявили за сутки 80 случаев пневмоний, из их числа были госпитализированы 59 человек с воспалением легких.

Таким образом, на утро 3 декабря общее число зарегистрированных и подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на территории ДНР составляет 110423. Лечение в данный момент проходят 6910 пациентов, были выписаны ранее 95093 человека, летальных случаев зарегистрировали 8420.

Напомним, в Республике продолжается кампания по иммунизации населения. Все прививочные пункты ДНР обеспечены поступившей из России вакциной «Спутник Лайт». Ее уже распределили по больницам.

В Республике продолжается кампания по иммунизации населения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- «Спутник Лайт» может использоваться как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации, а также для иммунизации граждан, ранее переболевших COVID-19, - пояснили в Минздраве.

И уточнили - сделать прививку может каждый желающий возрастом старше 18 лет при условии отсутствия противопоказаний к данной процедуре. Для этого следует лишь обратиться в любое медицинское учреждение, на базе которого есть прививочный пункт, и стать на очередь в регистратуре.

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