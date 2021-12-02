Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 декабря 2021 года: В Республике наблюдается спад заболеваемости COVID-19

Средние суточные показатели заболеваемости по стране падают Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в ДНР выросло на 645 человек, что в разы меньше, чем недавние средние суточные показатели заболеваемости по Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

Как отметили в Минздраве, в лабораториях были проведены еще 1346 исследований.

- В результате диагноз подтвердился у 366 человек. А у 279 пациентов он был установлен по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали в ведомстве.

За это время удалось победить болезнь 1228 людям, скончались от последствий ковида 40 больных. Кроме того, медики выявили 77 новых случаев пневмоний, с воспалением легких в больницы госпитализировали 43 человека.

С начала всемирной пандемии COVID-19 на территории ДНР был зафиксирован 109771 случай заражения жителей коронавирусом, из них выздоровели 93459 человек, умерли - 8366, все еще находятся на лечении 8246 пациентов.

Напомним, в Донецкой Народной Республике продолжат вакцинировать жителей от коронавирусной инфекции. Доставленный в Республику препарат «Спутник Лайт» поэтапно распределяют по прививочным пунктам, адреса которых указаны на официальном сайте Минздрава.

В ДНР возобновили кампанию по вакцинации от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики уточняют, что сделать прививку может каждый желающий. Для этого необходимо лишь обратиться в лечебное учреждение, где имеется пункт вакцинации.

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