В Донецк едет Валентина Лисица: 18 декабря всемирно известная пианистка выступит на сцене филармонии в дуэте с супругом

Валентина Лисица впервые выступила в столице Республики 22 июня 2015 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

18 декабря в Донецкой филармонии выступит всемирно известная пианистка Валентина Лисица. Об этом сообщил Генеральный директор филармонии Александр Парецкий.

- Валентина Лисица снова в Донецке? Да! Да ещё и с эксклюзивной программой, в которой прозвучит фортепианная музыка гениального Рахманинова, - написал Парецкий в социальных сетях.

Валентина Лисица стала гражданкой ДНР. Фото: администрация Главы ДНР

Александр Александрович анонсировал, что в концерте примет участие супруг Валентины Алексей Кузнецов, в дуэте с которым она в 1991 году выиграла первый приз престижного международного конкурса фортепианных дуэтов «Dranoff International Two Piano Competition».

- 18 декабря в Донецкой филармонии в их исполнении прозвучит Первая сюита Рахманинова для двух фортепиано, - рассказывает Гендиректор. - Также в концерте в компании великолепных Ольги Зорькиной (скрипка) и Ирины Нифонтовой (виолончель) Валентина Евгеньевна исполнит Элегическое трио # 2 Рахманинова.

Парецкий отметил, что будет только один концерт.

- Пропустить нельзя посетить! Запятую знаете где поставить? – написал он.

Напомним, что 30 сентября 2021 года Лисица выступила в Донецке в рамках своего мирового турне. Посещение ДНР стояло у нее наряду с городами Англии, Франции и Южной Кореи.

Концерт в Донецке - в рамках мирового турне Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе этой поездки Глава Республики Денис Пушилин вручил Валентине Лисице паспорт ДНР.

- Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей, вы боретесь за мир в Донбассе своим особенным оружием, которым владеете в совершенстве, - музыкой. Мы очень благодарны вам за это, - сказал руководитель страны, вручая пианистке документ.

Лисица тогда призналась, что рада стать частичкой народа Донбасса.

- Я буду с этого момента представлять Донецкую Народную Республику на мировой сцене. И в беде, и в радости наши судьбы отныне будут вместе. Я очень этим горжусь, - подчеркнула она.

В Дебальцево Валентина Лисица приехала вместе с мужем (третий справа) и сыном (четвертый справа). Семью сопровождали министр культуры Михаил Желтяков (первый справа) и генеральный директор донецкой филармонии Александр Парецкий (шестой справа) (Архив) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ранее, 31 августа 2019 года, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Валентине Лисице государственную награду – орден Дружбы.

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