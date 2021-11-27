Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 ноября 2021 года: Лечение от COVID-19 в Республике проходят почти 11 тысяч человек

За сутки в Республике у 65 человек выявили пневмонии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ДНР выявили у 107 634 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 26 ноября проведено 3078 исследований, из них выявлено 797 случаев заболевания и у 297 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По его данным, сейчас на лечении от ковида (стационарном и амбулаторном) находятся 10 908 пациентов, выписаны – 88 611 человек, умерли – 8 115.

За сутки в Республике у 65 человек вывили пневмонии.

- Это на 5 меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 38. Всего на лечении 1709 пациентов с пневмониями, из них 997 - на кислородной поддержке (плюс 17 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В Республике сохраняется стабильно высокий уровень заболеваемости COVID-19. В связи с этим Министерство здравоохранения Республики настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. От сознательности каждого зависит, когда будет оставлена пандемия. Спаси чью-нибудь жизнь - привейся от коронавируса.

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