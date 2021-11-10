Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 ноября 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 17 836 человек

За все время 68 510 человек выздоровели от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки в Донецкой Народной Республике выявили 1053 заболевших коронавирусом жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- Девятого ноября 2475 исследований, из них выявлено 1007 случаев заболевания и у 46 пациентов диагноз Covid-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в здравоохравнительном ведомстве Республики.

Таким образом, по состоянию на 10.00 10 ноября заболевших коронавирусной инфекцией на территории Донецкой Народной Республики – 90 707.

За все время 68 510 человек выздоровели от коронавируса.

Зарегистрировано 7240 летальных случаев.

Лечение продолжают 17 836 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Кроме этого, в Республике за сутки выявлено 157 случаев пневмоний, что на 36 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 96.

- Всего на лечении 3140 пациентов с пневмониями, из них 1662 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения ДНР.

Жителям ДНР не рекомендуют посещать людные места, а также призывают строго соблюдать карантинные меры и своевременно прививаться от коронавируса, поскольку вакцинация снижает риск тяжелого протекания болезни и смертей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 189 жителей

За все время коронавирус в ЛНР диагностировали у 19 549 человек (подробнее)