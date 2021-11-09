Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 ноября 2021 года: В Республике фиксируют новый подъем заболеваемости

За сутки медики выявили 1398 зараженных COVID-19 Фото: Александр ГЛУЗ

Число новых заражений коронавирусом в ДНР составило 1398 случаев за сутки. А общее количество заболевших COVID-19 уже превысило 92 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Согласно обновленной статистике, в лабораториях Республики были проведены 3369 исследований, из которых коронавирус подтвердился в 1333 случаях.

- Также заболевание диагностировали у 65 пациентов по ряду клинико-эпидемиологических показателей, - рассказали в ведомстве.

Медики также выявили 193 случая пневмоний, из них 104 жителя были госпитализированы.

По данным Минздрава, на утро 9 ноября в ДНР были подтверждены уже 92533 случая заражения COVID-19. Лечение в больницах и на дому сейчас проходят 17752 пациента. Также за весь период пандемии выздоровели и были выписаны из медучреждений 67637 человек.

Кроме того, по свидетельствам медиков, за это время были зафиксированы 7144 смерти среди больных коронавирусом.

Напомним, число пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции, в Донецкой Народной Республике увеличили до 65. Сейчас прививочные кабинеты есть в семнадцати городах и поселках. В Донецке таких пунктов тридцать, в Макеевке - десять, Горловке - пять, в остальных населенных пунктах - по одному-два.

В амбулаториях жителей призывают в случае наличия у них клинических проявлений болезни - насморка, повышения температуры, кашля, болей в горле, головной боли - пройти экспресс-тест на COVID-19. Анализ бесплатный и показывает результат в течении 30 минут.

В случае наличия клинических проявлений болезни жителей просят пройти экспресс-тест на ковид Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минздраве подчеркивают: ранняя диагностика позволяет оперативно оказать помощь пациенту и тем самым снизить риск развития более тяжелой формы протекания болезни и осложнений.

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