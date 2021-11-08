Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 ноября 2021 года: В Республике увеличено количество пунктов вакцинации от COVID-19

Кабинеты вакцинации открыты в 17 городах и поселках ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ДНР выявили у 91 135 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 7 ноября исследования на выявление COVID-19 не проводились, - говорится в сообщении Минздрава.

По его данным, на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 17 132 пациента, выписаны – 66 944 человек, умерли – 7 059.

За сутки в Республике у 163 человек выявили пневмонию.

- Это на 17 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 66. Всего на лечении 3689 пациентов с пневмониями, из них 1721 - на кислородной поддержке (плюс 52 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи со стабильно высоким ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем

Число пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции, в ДНР увеличили до 65.

- На сегодня в Республике развернуто 65 прививочных пунктов, – говорится в сообщении Минздрава.

Сейчас кабинеты вакцинации есть в 17 городах и поселках. В Донецке таких пунктов 30, в Макеевке - 10, Горловке - пять, в остальных населенных пунктах - один-два. До этого пунктов вакцинации было больше полусотни. Адреса кабинетов вакцинации смотрите здесь.

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