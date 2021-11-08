«Всю свою жизнь посвятил педагогике»: Умер заместитель Министра образования и науки ДНР Андрей Удовенко

Умер заместитель Министра образования и науки ДНР Андрей Удовенко. Фото: ДАН

7 ноября из жизни ушел заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко. Об этом сообщили на сайте ведомства.

- Образовательная отрасль, педагогическая общественность Республики понесла тяжелую утрату. Коллектив Министерства образования и науки выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Васильевича. Память о нем будет всегда жить в сердцах его коллег, учеников, - говорится в тексте, опубликованном сегодня утром.

Коллеги Удовенко отзываются о нем, как о грамотном специалисте, который всегда приходил на помощь в нужную минуту.

- Он был спокойным и ответственным. Всю свою жизнь посвятил педагогике и образованию. Андрей Васильевич был разносторонней личностью, - говорит заместитель директора одной из столичных школ. - Он занимал пост президента Республиканской Федерации Флорбола и старался развивать его в нашей Республике. Иногда ездил на соревнования в Россию, чтобы поддержать ребят. Это огромная утрата для всех нас.

Вся многолетняя трудовая деятельность Андрея Васильевича была связана с обучением и воспитанием подрастающего поколения, развитием системы образования и науки. Андрей Васильевич преподавал историю, в общей сложности более 22 лет был директором школы № 61 города Донецка. Удовенко создал современную модель образовательного учреждения - опорную школу образовательного округа, в состав которой вошли учреждения дополнительного образования. Школа стала не только образовательным центром, но и центром культурной, спортивной жизни всего микрорайона Гладковка Киевского района Донецка. Кроме того, особое внимание школа уделяла развитию информационно-коммуникационных технологий. Благодаря этому позже она стала носить название - Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка.

Андрей Васильевич принимал активное участие в процессе реформирования системы общего среднего образования Республики, интеграции в образовательное пространство Российской Федерации.

Андрей Удовенко родился 6 февраля 1958 года в Донецке. После окончания Донецкой средней школы № 1 поступил на исторический факультет Донецкого государственного университета, который окончил в 1980 году, получив квалификацию «Историк. Преподаватель истории и обществоведения» и диплом с отличием. Трудовую деятельность начал в апреле 1980 года, будучи студентом 5-го курса, в Донецкой средней школе №17, где прошел путь от секретаря комитета комсомола до заместителя директора.

С сентября 1988 года, в общей сложности более 22 лет, Удовенко руководил Донецкой школой № 61. С 1998 года неоднократно избирался депутатом Киевского районного совета в Донецке и Донецкого городского совета. С апреля 2006 года по август 2008 года работал заместителем начальника управления образования и науки Донецкой областной государственной администрации.

В 2014 году Андрей Васильевич стал начальником управления образования администрации города Донецка, а после – заместителем Министра образования и науки Республики.