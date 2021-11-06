Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 ноября 2021 года: У 163 пациентов обнаружили развитие вирусной пневмонии

На сегодняшний день компьютерная томография считается самой достоверной методикой, которая позволяет выявить легочные проявления коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике коронавирус выявили еще у 428 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За сутки медики провели 1088 исследований на COVID-19. В 414 случаях заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось. Кроме того, еще 14 пациентам диагноз был установлен на основании проявлений симптомов болезни, - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что за время эпидемии COVID-19 в Республике инфекция стала причиной 7059 летальных исходов. Только за двое последних суток она унесла жизни 66 жителей ДНР.

На данный момент лечение от ковида проходят 17132 пациента. С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Республике переболели 66994 человека.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки в ДНР выявили 163 факта заболевания пневмонией, из них 90 пациентов поместили в больницы. Всего в Республике пребывают на лечении 3607 пневмонийных больных, из которых 1787 человек нуждаются в кислородной поддержке.

Напомним, в декабре этого года в Донецке начнут работать два новых магнитно-резонансных томографа, один из которых предназначен для детей.

В декабре в Донецке начнут работать два новых магнитно-резонансных томографа Фото: Александр БОЙКО

Для этого в диагностическом центре ДОКТМО планируют создать специально оборудованную палату, где МРТ самым маленьким пациентам будут делать под наркозом. До этого времени для проведения таких исследований медики вынуждены были направлять детей в Россию, потому как в Республике подобных анализов не делали.

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