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Здоровье6 ноября 2021 15:00

Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 ноября 2021 года: У 163 пациентов обнаружили развитие вирусной пневмонии

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 6 ноября 2021 года
Ирина ДМИТРИЕВА
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На сегодняшний день компьютерная томография считается самой достоверной методикой, которая позволяет выявить легочные проявления коронавирусной инфекции

На сегодняшний день компьютерная томография считается самой достоверной методикой, которая позволяет выявить легочные проявления коронавирусной инфекции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике коронавирус выявили еще у 428 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За сутки медики провели 1088 исследований на COVID-19. В 414 случаях заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось. Кроме того, еще 14 пациентам диагноз был установлен на основании проявлений симптомов болезни, - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что за время эпидемии COVID-19 в Республике инфекция стала причиной 7059 летальных исходов. Только за двое последних суток она унесла жизни 66 жителей ДНР.

На данный момент лечение от ковида проходят 17132 пациента. С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Республике переболели 66994 человека.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки в ДНР выявили 163 факта заболевания пневмонией, из них 90 пациентов поместили в больницы. Всего в Республике пребывают на лечении 3607 пневмонийных больных, из которых 1787 человек нуждаются в кислородной поддержке.

Напомним, в декабре этого года в Донецке начнут работать два новых магнитно-резонансных томографа, один из которых предназначен для детей.

В декабре в Донецке начнут работать два новых магнитно-резонансных томографа

В декабре в Донецке начнут работать два новых магнитно-резонансных томографа

Фото: Александр БОЙКО

Для этого в диагностическом центре ДОКТМО планируют создать специально оборудованную палату, где МРТ самым маленьким пациентам будут делать под наркозом. До этого времени для проведения таких исследований медики вынуждены были направлять детей в Россию, потому как в Республике подобных анализов не делали.

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