Неучтенные ковидные: «Проходите, товарищ, только тихонечко!»

Со справками о перенесенном ковиде часто бывает путаница Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С понедельника, 25 октября, действует указ Главы ДНР, которым из-за ситуации с COVID-19 запрещается проводить спортивные, культурные, развлекательные мероприятия. А посещать кафе и кинотеатры можно будет только при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте Он действует всего три календарных дня и стоит три тысячи рублей – в среднем.

Понятно, граждане ДНР недовольны. А вот чиновникам от медицины, видимо, все равно.

Минздрав ДНР внес разъяснение, что справку о перенесенном заболевании можно взять в амбулатории по месту жительства. Выстоять огромную очередь. И за какой период времени (болел месяц назад или год) – не понятно. Так же не ясно – что делать тем, у кого в диагнозе стоит не ковид, а, к примеру бронхит. Но анализ на антитела показывает, что человек перенес коронавирусную инфекцию.

Минздрав, кстати, закрытое ведомство. Как МВД, к примеру. «Комсомолка» направила запрос – только так можно общаться с этим коллективом. Вопрос простой – «Зачем вы скрываете число реально больных ковидом?»

Ответа пока нет.

СОТРУДНИКИ РИСКУЮТ

Пока рассматривают наш запрос, корреспондент «КП» отправился по культурной программе. Проверить, куда пустят, а куда нет.

- В музее девушка тихо так сказала: Идите, Саша, что уж, - она знала меня.

- У меня кюар – кода нет, - так же тихо произнес я.

- Ладно, бывает!

Девушка пропустила в зал. В глазах – слезы, ведь уволят за нарушение указа. Но что это для того, чтобы посмотреть мне искусство?

КИНА НЕ БУДЕТ!

Потом пошел в кинотеатр. Не пустили.

- А что такое? – возмутился я. – Вот справка, антитела зашкаливают. Почему не пускаете?

- Эта справка не действительна! – мальчик на входе явно первый раз видел справку, но «раздувал губы», пыжился. Для него задача – не пустить, ведь кюар – кода нет, значит, проход запрещен.

- Товарищ,- сказал я ему тихо, - Я пройду, а вы не заметите!

- У нас к депутатам не пускают, а вы тут кино вздумали смотреть! - Глянул так, как будто я диверсию задумал.

ИТОГО:

У читателей «Комсомолки» есть вопросы:

- Почему не действуют справки по антителам?

- Почему диагнозы «ковид» замалчиваются, и прячутся под пневонию и другие инфекции?

Мы расскажем о реакции на эти вопросы Минздрава.

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