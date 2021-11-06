Неучтенные ковидные: «Проходите, товарищ, только тихонечко!»

Со справками о перенесенном ковиде часто бывает путаница
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
С понедельника, 25 октября, действует указ Главы ДНР, которым из-за ситуации с COVID-19 запрещается проводить спортивные, культурные, развлекательные мероприятия. А посещать кафе и кинотеатры можно будет только при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте Он действует всего три календарных дня и стоит три тысячи рублей – в среднем.
Понятно, граждане ДНР недовольны. А вот чиновникам от медицины, видимо, все равно.
Минздрав ДНР внес разъяснение, что справку о перенесенном заболевании можно взять в амбулатории по месту жительства. Выстоять огромную очередь. И за какой период времени (болел месяц назад или год) – не понятно. Так же не ясно – что делать тем, у кого в диагнозе стоит не ковид, а, к примеру бронхит. Но анализ на антитела показывает, что человек перенес коронавирусную инфекцию.
Минздрав, кстати, закрытое ведомство. Как МВД, к примеру. «Комсомолка» направила запрос – только так можно общаться с этим коллективом. Вопрос простой – «Зачем вы скрываете число реально больных ковидом?»
Ответа пока нет.
СОТРУДНИКИ РИСКУЮТ
Пока рассматривают наш запрос, корреспондент «КП» отправился по культурной программе. Проверить, куда пустят, а куда нет.
- В музее девушка тихо так сказала: Идите, Саша, что уж, - она знала меня.
- У меня кюар – кода нет, - так же тихо произнес я.
- Ладно, бывает!
Девушка пропустила в зал. В глазах – слезы, ведь уволят за нарушение указа. Но что это для того, чтобы посмотреть мне искусство?
КИНА НЕ БУДЕТ!
Потом пошел в кинотеатр. Не пустили.
- А что такое? – возмутился я. – Вот справка, антитела зашкаливают. Почему не пускаете?
- Эта справка не действительна! – мальчик на входе явно первый раз видел справку, но «раздувал губы», пыжился. Для него задача – не пустить, ведь кюар – кода нет, значит, проход запрещен.
- Товарищ,- сказал я ему тихо, - Я пройду, а вы не заметите!
- У нас к депутатам не пускают, а вы тут кино вздумали смотреть! - Глянул так, как будто я диверсию задумал.
ИТОГО:
У читателей «Комсомолки» есть вопросы:
- Почему не действуют справки по антителам?
- Почему диагнозы «ковид» замалчиваются, и прячутся под пневонию и другие инфекции?
Мы расскажем о реакции на эти вопросы Минздрава.
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