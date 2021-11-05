Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 ноября 2021 года: На кислородной поддержке с COVID-19 находятся более 1700 пациентов

Тяжелым больным необходимо поднять уровень кислорода в легких и крови, чтобы предотвратить осложнения, а иногда и сохранить человеку жизнь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки исследований на коронавирус в Донецкой Народной Республике не проводили. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

За это время врачи выявили 214 новых случаев пневмоний и госпитализировали в больницы 103 человека с воспалением легких.

- Всего в Республике от пневмонии сейчас лечатся 3433 пациента, из них 1727 находятся на кислородной поддержке, - рассказали медики.

Напомним, по последним данным Минздрава, днем ранее в ДНР заражение коронавирусной инфекцией подтвердили еще у 842 человек. Помимо этого, у 33 пациентов диагноз установили на основании проявлений симптомов болезни.

Таким образом, общее количество выявленных коронавирусных больных составило 90707 человек. За время эпидемии COVID-19 в Республике инфекция стала причиной 6993 смертей.

Сейчас лечение от коронавируса в стационаре и амбулаторно получают 16770 пациентов. С начала пандемии в ДНР уже переболели и вылечились 66944 человека.

Тем временем из-за угрозы распространения коронавируса всех школьников Республики отправили на дистанционное обучение. Такой режим учебы предположительно продлится до 28 ноября.

А пока на территории ДНР существенно ужесточили антиковидные меры. Теперь жителям запрещается проводить массовые и спортивные мероприятия, а посещать досуговые места можно только при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте, который действует всего 3 календарных дня.

Сейчас в Республике существенно ужесточили антиковидные меры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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