Дистанционное обучение в школах ДНР: Учиться онлайн будут все классы

Все школьники Республики переведены на дистанционное обучение Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

8 ноября ученики первых-четвертых классов школ Донецкой Народной Республики приступят к освоению учебной программы в дистанционном формате. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

С первого ноября начали онлайн обучение ученики 5-11 классов. Планировалось, что младшая школа вернется за парты и продолжит учиться в очном формате.

Такой режим обучения продлится до 28 ноября.

- Я работаю в школе учителем начальных классов 23 года. Привыкла работать с красной пастой в руке и с бумагой. Очень хочется проводить больше времени с детьми. Ведь школьная жизнь – это не только уроки, но и внеклассная работа, с помощью которой дети находят себя, развиваются, находят друзей по интересам и открываются, как личности, - говорит «Комсомолке» учитель младших классов Елена Королева. - Детям в первом классе мне нужно исправить наклон буквы, поставить руку, научить читать, как это возможно объяснить с помощью интернета?

Напомним, что школьники Республики больше месяца были на осенних каникулах.

Что касается студентов коллежей, техникумов и вузов - то они продолжат осваивать учебную программу в удаленном режиме.