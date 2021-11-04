Глава ДНР Денис Пушилин: Для нас этот праздник – прежде всего, день единства Донбасса со всей Россией

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей государства с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

- Русским людям не раз приходилось отстаивать свою свободу. Но ни один враг не смог победить и сломить нас, - говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте Главы ДНР. - День народного единства знаменует нашу преданность родной земле, своей стране. Он показывает, что наша сила в единстве народа, что только вместе мы можем защитить Родину.

Денис Владимирович отметил, что Донбасс строит свое будущее на прочном фундаменте.

- Неразрывные связи с Россией, стремление к справедливости и правде всегда отличали наш многонациональный Донецкий край, - подчеркнул руководитель Республики.

Донецкая Народная Республика, по словам Пушилина, привержена ценностям и идеалам, общим для всех русских людей.

- Мы верны нашим корням, верны России, которая не оставляла нас в сложные моменты существования Республики. - Для нас этот праздник – прежде всего, день единства Донбасса со всей Россией. Наш выбор и наш путь. Вехами на этом пути стали получение паспортов гражданина Российской Федерации, участие жителей Донецкой Народной Республики с российским гражданством в выборах органов государственной власти России.

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