Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 ноября 2021 года: За все время зарегистрировано больше 90 тысяч заболевших Covid-19

За сутки в Республике выявили 875 заболевших коронавирусом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За сутки в Донецкой Народной Республике выявили 875 заболевших коронавирусом жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.
- Третьего ноября проведено 1855 исследований, из них выявлено 842 случаев заболевания (45,4 %) и у 33 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в здравоохравнительном ведомстве Республики.
Таким образом, по состоянию на 10.00 4 ноября заболевших коронавирусной инфекцией на территории Донецкой Народной Республики – 90 707.
За все время 66 944 человека выздоровели от коронавируса.
Зарегистрировано 6993 летальных случая.
Лечение продолжают 16 770 пациентов.
- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.
Кроме этого, в Республике за сутки выявлено 191 случаев пневмоний, что на 8 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 119.
- Всего на лечении 3330 пациентов с пневмониями, из них 1721 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения ДНР.
Жителям ДНР не рекомендуют посещать людные места, а также призывают строго соблюдать карантинные меры и своевременно прививаться от коронавируса, поскольку вакцинация снижает риск тяжелого протекания болезни и смертей.
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