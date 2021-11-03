Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 ноября 2021 года: За все время COVID-19 побороли 66 385 человек

За сутки в Республике у 183 человек выявили пневмонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за все время выявили у 89 832 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 3 ноября проведено 2635 исследований, из них выявлено 1129 случаев заболевания и у 43 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По его данным, на сегодня на лечении от ковида (стационарном и амбулаторном) находятся 16 551 пациентов, выписаны – 66 385 человек, летальных случаев – 6 896.

За сутки в Республике у 183 человек выявили пневмонию.

- Это на 67 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 110. Всего на лечении 3464 пациентов с пневмониями, из них 1738 - на кислородной поддержке (плюс 62 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.