Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 ноября 2021 года: Тестирование подтверждает наличие COVID-19 примерно в половине случаев

За прошедшие сутки медики провели более 4 тысяч исследований Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Донецкой Народной Республики призывают не рисковать своим здоровьем и строго соблюдать карантинные меры, поскольку в Республике наблюдается существенный рост заболеваемости COVID-19. Только за прошедшие сутки были проведены более 4 тысяч исследований, из которых в 44 процентах случаев медики подтвердили наличие вируса у больных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Провели еще 4060 исследований, где выявили 1800 случаев заболевания, а у 37 пациентов на диагноз указали клинико-эпидемиологические показатели, - рассказали в ведомстве.

Всего по состоянию на 2 ноября на территории ДНР зафиксированы 88660 жителей, заболевших коронавирусом. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 16293 пациента, выписаны из больниц после выздоровления 65569 человек, а для 6798 жителей болезнь закончилась летальным исходом.

- Кроме того, за прошедшие сутки медики выявили 250 случаев пневмоний и госпитализировали 161 жителя. Сейчас в лечебных учреждениях с воспалением легких находятся 3556 пациентов, 1766 из которых нуждаются в кислородной поддержке, - заявили в Минздраве.

Напомним, в Донецкой Народной Республике планируют увеличить число койко-мест для больных пневмонией. Для этого больницы закупают дополнительное оборудование. Накануне для медучреждений Республики приобрели 32 аппарата искусственной вентиляции легких и 597 кислородных концентраторов. Ожидается поставка еще 100 таких.

В больницах планируют увеличить число койко-мест для больных пневмонией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Министерство здравоохранения проводит работу по улучшению технического состояния существующих линий подачи кислорода, что даст возможность увеличить количество мест, необходимых для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью, - рассказали в профильном ведомстве.

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