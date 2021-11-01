Луганские археологи обнаружили погребение мастера по изготовлению кремниевых орудий труда возрастом более пяти тысяч лет

Археологи нашли редкое погребение мастера по изготовлению кремниевых орудий труда ямной культуры. Фото: ЛИЦ/Марина СУЛИМЕНКО

Археологи в ходе раскопок курганов в районе поселка Георгиевка Лутугинского района обнаружили захоронения возрастом более пяти тысяч лет. Об этом ЛИЦ сообщила руководитель экспедиции, научный сотрудник Луганского краеведческого музея Ольга Хромова.

Ранее возле поселка было подтверждено нахождение 12 курганов.

- А в этом году в апреле было выявлено еще два кургана. На 10-м кургане нашли 10 погребений. Самое древнее погребение эпохи энеолита – это медно-каменный век, ему свыше пяти тысяч лет, - сообщила ученый.

Археологи нашли редкое погребение мастера по изготовлению кремниевых орудий труда ямной культуры. Под черепом окаменелости были обнаружено 60 кремниевых орудий труда, в том числе кремниевый нож и наконечники стрел, дротиков и два бронзовых изделия. Руководитель экспедиции пояснила, что на одном из бронзовых изделий сохранилась роговая оправа, что является большой редкостью.

С ходом раскопок ознакомился министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров. Он сообщил, что на данный момент полностью разработаны три кургана, еще один в процессе разработки.

- Важность раскопок имеет международный характер, - отметил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров. - Это тот объект культурного наследия, который говорит о нашей давней, изучающийся только по учебникам, истории. На нашей территории очень много захоронений как бронзовой эпохи, так и до этого.

Министр подчеркнул, что первые обнаруженные в могильниках археологические находки стали результатом кропотливой и слаженной работы ученых и исследователей Республики.

На одном из курганов в районе поселка Георгиевка нашли десять погребений. Фото: ЛИЦ/Марина СУЛИМЕНКО

Директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко рассказал, что в экспедиции участвуют 17 человек – все они сотрудники музея и Луганского государственного университета имени Владимира Даля.

- После 10-летнего перерыва наконец-то у нас в Республике нашлись силы и возможности организовать археологические экспедиции. Это хорошая школа, чтобы подготовить наших молодых ученых здесь, в полевых условиях, непосредственно в контакте с историей, - сказал Рубченко.

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