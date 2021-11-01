Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 ноября 2021 года: Более 3800 жителей Республики болеют пневмонией

1770 жителей, заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 86823. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 14951 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 65175. Летальных случаев – 6697.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 216 пациентов, на 36 больше, чем за предыдущий день. 76 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 3817 пациентов с пневмониями, из них 1770 на кислородной поддержке (+60 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, В ДНР ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Введены ограничения на посещение мест массового пребывания людей. Усилен контроль за масочным режимом.

С 1 ноября для учеников 5-11 классов введено дистанционное обучение. А вот младшая школа в ДНР приступает к занятиям в обычном режиме с 8 ноября.

В ДНР продолжается иммунизация населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт».

Кроме этого можно бесплатно сделать тест для определения COVID-19 в случае наличия клинических проявлений заболевания. Центры первичной медико-санитарной помощи обеспечены антиген-тестами, с помощью которых гражданам на безоплатной основе проводят экспресс-диагностику.

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