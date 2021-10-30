Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 октября 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели больше 65 тысяч человек

За сутки в ДНР у 215 человек выявили воспаление легких Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 86 823 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 29 октября проведено 1873 исследований, из них выявлено 797 случаев заболевания и у 95 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 14 951 пациентов, выписаны – 65 175 человек, умерли – 6 697.

За сутки в ДНР у 215 человек выявили воспаление легких.

- Это на 18 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 110. Всего на лечении 3659 пациентов с пневмониями, из них 1738 - на кислородной поддержке (плюс 68 за сутки), - говорится в сообщении. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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