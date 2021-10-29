Донецк прощается с легендарным ректором политеха Александром Минаевым

Александра Минаева называли Ректором №1 Донецкого политеха

Уже несколько дней Донецк обсуждает смерть легендарного ректора, которого искренне уважали и коллеги, и студенты. Ему было 79 лет.

- Настоящий ученый! Никогда не успокаивался на достигнутом, не «ложился под власть», и сухарем научным не был – ироничный, юморной, будто сам – вчерашний студент, - так отзываются об Александре Минаеве его бывшие коллеги.

Его имя навсегда связано с Донецким политехом. В день прощания, 29 октября, к площадке между 5 и 9 корпусами ДонНТУ пришли студенты и преподаватели.

Вот что сказано о нем в соболезновании на сайте ДонНТУ: «Александр Анатольевич Минаев был выдающимся организатором высшей школы, отдал этой деятельности почти всю свою жизнь. Его судьба была нераздельно связана с университетом. В 1964 г. он окончил Донецкий политехнический институт. Работал в ДонНТУ с 1965 г. как научный сотрудник, доцент. В 1972 г. получил степень кандидата наук, а в 1989 – доктора наук. В 1990 г. стал профессором. Разработал теоретические основы контролируемой прокатки металлов из углеродных и низколегированных сталей. Некоторые из его работ написаны совместно с учеными Польши, Словакии, России, Англии, Германии. Профессор Александр Минаев был Заслуженным деятелем науки и техники Украины (1992), дважды лауреатом Государственной премии Украины, Героем Украины, членом Национальной академии наук Украины (2009), Академии наук высшей школы Украины (2000), Европейской Ассоциации инженерного образования (1994), Европейской Ассоциации международного образования (1995), Международной академии точных наук, промышленности, образования и искусств Калифорнии (США, 1996)... Почетный доктор наук Остравского технического университета (Чехия, 2002), Московского университета инженерной экологии (Россия, 2003) и почетный профессор Таганрогского радиотехнического университета (Россия, 2004)».

И это далеко не все регалии и награды профессора Минаева.

- Организаторская воля и талант Александра Анатольевича, Минаева, его энергия, умение привлекать к себе людей, позволили ему добиться больших успехов, званий и наград, и, самое главное, уважения коллег, студентов. Имя Александра Анатольевича навсегда связано с именем Донецкого национального технического университета, - сказали в ДонНТУ.