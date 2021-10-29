Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 октября 2021 года: За сутки выявлены более 1300 новых случаев заражения

В Республике провели еще 2590 тестов на ковид Фото: Павел МАРТИНЧИК

За прошедший день в Донецкой Народной Республике были выявлены 1357 новых случаев заражения жителей COVID-19. Такой результат показали проведенные лабораторные исследования в виде 2590 тестов, которые в половине случаев показали положительный результат. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Также 61 пациенту диагноз установили на основании клинико-эпидемиологических показателей, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, врачи выявили за сутки 233 случая пневмоний, из них госпитализированы в больницы 122 человека.

В больницы госпитализированы 122 человека с пневмонией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве также уточнили, что на сегодняшний день в Республике зарегистрированы 85931 случай заражения людей COVID-19. Большая часть заболевших - 64151 человек - уже пролечились и выздоровели. На учете в медучреждениях сейчас находятся 15156 пациентов с ковидом. Кроме того, зарегистрированы 6624 летальных случая, вызванных этой болезнью.

Напомним, сегодня в Донецке начала работу Международная межведомственная научно-практическая конференция по методам противодействия коронавирусу. Медики рассмотрят вопросы диагностики и лечения COVID-19, формирования индивидуального и коллективного иммунитета, а также психологические и психиатрические аспекты пандемии. Кроме того, специалисты поговорят на тему реабилитации пациентов после перенесенного ковида и применении профилактических и карантинных мер.

Своим опытом борьбы с заболеванием поделятся российские врачи.

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