Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 октября 2021 года: Диагноз подтвердился в половине случаев из 3 тысяч проведенных исследований

С начала эпидемии COVID-19 в Республике уже переболели 62700 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике сообщили о 1449 случаях заражения жителей коронавирусной инфекцией за сутки. Такие данные предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР.

- За 26 октября провели 3066 лабораторных исследований, которые подтвердили наличие вируса у 1384 человек, еще у 65 пациентов диагноз установили на основании клинико-эпидемиологических симптомов, - рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что за последние 24 часа были сняты с учета после выздоровления 539 жителей, умерли от ковида 69 человек.

Также за минувшие сутки у 266 граждан была диагностирована пневмония, из них госпитализирован 161 человек и 109 прибывают на кислородной поддержке.

За минувшие сутки у 266 граждан была диагностирована пневмония Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего в Республике сейчас зарегистрированы 84574 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них лечение на стационаре и амбулаторно получают 15343 пациента. С начала эпидемии COVID-19 в ДНР уже переболели 62700 человек. За это время коронавирус стал причиной смерти 6531 жителя.

Напомним, в ДНР могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин во время посещения Центральной городской клинической больницы №1 в Донецке.

Там руководитель государства отметил важность профилактических прививок для противодействия коронавирусу.

- Вакцинация - я не вижу ничего другого. На определенные отрасли, направления, по категориям надо вводить обязательную вакцинацию, - считает Денис Пушилин.

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