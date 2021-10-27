Дневник донецкой учительницы: Коллеги со страхом ждут новой дистанционки, а родители – с ужасом!

К дистанционному обучению готовы не все Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заканчиваются вынужденные каникулы, но учителя уже обсуждают главную тему – с 1 ноября может начаться дистанционное обучение. Дончанка Марина Сергеевна на условиях анонимности откровенно поделилась своими впечатлениями о работе в школе в особых условиях войны и пандемии.

Помогала проверять тетрадки в детстве

Я – учитель в третьем поколении. Бабушка была учительницей младших классов в сельской школе, выучила не одно послевоенное поколение. В родном шахтерском поселке под Горловкой ее уважали и родители, и повзрослевшие ученики. Помню, идем мы с ней в магазин, или в Дом культуры в кино, и все с нами почтительно здороваются, расспрашивают как дела.

Мама тоже пошла по ее стопам. В детстве мама сажала меня за стол рядом с собой, и я смотрела, как она проверяет тетрадки, пишет планы уроков. Мне тоже иногда доверяли проверять, а потом она проверяла за мной. Но учителем я стать не хотела. Мечтала ухаживать за лошадьми, это было моей страстью. Но так мечтой и осталось.

Я окончила химфак в нашем вузе и стала учителем химии. Все потому, что наш учитель – молодой и симпатичный - настолько страстно рассказывал о предмете, что на уроках таблица Менделева буквально оживала. И мы, затаив дыхание, ждали новых историй об элементах, которые изменили жизнь человечества. В перерывах, конечно, решали задачи и уравнения, но это не было скучно.

Все одноклассницы были влюблены в учителя, но на химфак пошла только я.

Предметов много, а ученик один

К началу пандемии мой педстаж был всего три года. То есть, еще были не убиты школьной бюрократией воспоминания о школьных уроках, наши студенческие опыты и веселая жизнь от сессии до сессии.

Работала в большой, но не элитной школе. Раньше это был оживленный район, а сейчас – фактически окраина города, потому что всего километров в 6 – поселок Пески, занятый ВСУ.

Мои ученики изменились. Многие пережили ни один обстрел, я видела, что у некоторых стали проблемы с памятью, у других легко проявлялась злость, агрессия. Все это, конечно, можно списать на подростковый возраст, но мне кажется – причина и в войне.

Наш уход на дистанционку два года назад был потрясающим опытом. Лишь немногие из моих старшеклассников серьезно подошли к такой форме обучения, а лишь единицы делали это самостоятельно. Понимаю, как трудно пришлось родителям вспомнить таблицу Менделеева, или найти знакомых, кто помнит, или нанять репетитора.

Все осложнялось еще и тем, что предметов было много, и каждый учитель считал его главным. Они решили, что «грузить ученика» – главная задача работы на удаленке. Ученики (продвинутые в IT – технологиях покруче учителей и родителей) тихо включили режим «все зависло, не могу справиться с платформой» и т.д. А бедные родители от заданий пришли в шок.

Не все родители могут "потянуть" дистанционку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двигались в сторону маразма

В начале никто – ни мы, ни руководство, не понимали, как работать в таком режиме. Ценные указание в формате «грузить, и не провалить образовательный процесс» нам, конечно, давались. Но пока была относительная свобода в рамках учебного плана.

Я решила пойти по стопам своего школьного учителя, чтобы предмет был не забыт под заданиями коллег. К примеру, высылала им документальные фильмы – «100 величайших открытий по химии», где в пять минут о каждом открытии интересно рассказывает нобелевский лауреат Роланд Хоффман, или о таинственном мире металлов, пластмасс, где посвятивший их изучению всю жизнь профессор Марк Медовник так рассказывает об их свойствах, что не заглянуть в учебник невозможно! Конечно, высылала им и задачи, но очень дозированно.

Не долго «музыка играла». Вызвала директрисса и грозно велела прекратить навязывать иностранную культуру (фильмы производства ВВС – лидера по научной документалистике) и взяться за ум. То бишь, грузить сухой теорией и требовать заучивать формулы.

Далее маразм крепчал. Сверху пришли указания давать и творческие задания. Как то: сделать газету по определенной теме, написать эссе, соорудить кроссворд, и чтоб пересечений букв было не менее трех, сделать доклад по теме. Это все – помимо основной программы. Ученики уже ничему не удивлялись, а родители «зависли».

Идет видеоурок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нас мало!

Всяких отчетов прибавилось. Учителя стали проводить время у компьютеров больше. Ученики и родители – тоже. Все стали жаловаться на зрение, усталость. Участились жалобы на Интернет. Как правило, в дни контрольных, у большинства он «падал».

Техника тоже начала давать сбой. Ученики присылали нам фото своих работ. Некоторые снимали криво, попробуй разбери. На работе мы должны были исправить ошибки и выслать назад. Работы сохранить. Мой смартфон трещал от обилия снимков, ноутбук тоже. Я все это сбрасывала на флешки, количество росло.

Застонали учителя старшего поколения. Вначале справляться с техникой им помогали дети, но дистанционка затянулась, детям надоело. Многие учителя уволились.

В итоге я стала читать еще и биологию, потом прибавилась физика. Дети стали путать предметы. На видеоуроках по трем предметам было одно и тоже лицо – мое. Им было скучно, и они не понимали уже: о ДНК – это химия, физика, или глава в учебнике биологии? Повтор каждые две минуты названия предмета и требование открыть страницу там – то ни к чему не приводил. Им становилось еще скучнее.

Наш физрук взял еще нагрузку трудовика. Чтобы не отставать от коллег, он тоже заставлял детей делать доклады типа «Основы игры в гандбол», или «История развития и правила игры в настольный теннис».

Когда директриса увидела слово «история» в его учебном плане – хотела дать еще нагрузку и по этому предмету, т.к. наша учитель истории срочно эмигрировала куда – то на заработки. Физрук – трудовик был не против, он бы и это осилил, но директрису кто – то вовремя отговорил.

А родители больше всего боялись его заданий по труду. Нужно было не только написать доклад о древнерусском зодчестве, но и выпилить что – нибудь лобзиком. До изготовления табуретки он в том учебном году дойти не успел.

Мы все сейчас обсуждаем неминуемую дистанку. Нам страшно, потому как предвидим – бумажной работы от чиновников прибавится. Но мы знаем, уважаемые родители, какой ужас от наших заданий испытываете и вы. Будем держаться – другого выхода у нас нет!

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Родители устроили бунт

Помню, очумев от работы за ноутбуком, решила переключиться на уборку и вынести мусор. Зима, но я же быстро! Выскочила в куртке и одних шлепках. Открываю дверь подъезда и обомлела. Стоит человек восемь. Грозные. Поняла, что ждут меня и это – родители. Некоторых я знала. Другие вообще были из младших классов. Вот что услышала:

- Да вы там все с ума сошли? Где нам взять время на ваши задания? Детей двое, компьютер один, и все учителя шлют тонны бреда. Да это все и за 24 часа не успеть! Верните их за парты, они и сами этого хотят!

- Наш дедушка помогал с уроками и спился из – за вашей дистанционки. Сначала говорил, что без 100 грамм это все не сделать, наливал, а заданий все больше и больше. Сейчас он вообще от нас съехал.

- Я воспитываю ребенка одна, работаю по 12 часов и мне некогда помогать ему делать газету в электронном виде, решать задачи и рисовать лес. Вы хоть в курсе, что он леса в жизни не видел – в Республике леса нет!

Ну и так далее. Потом они заметили, что я дрожу от холода, а пакет почти примерз к руке. Мужчина заботливо налил мне из термоса горячего чая с медом (запасливые, видно, давно ждут). Я оделась потеплее и мы поговорили о наших вечных темах: обстрелах, ковиде, невыполнимых минских. Закончили тем, что все мы в одной лодке. Прорвемся!

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