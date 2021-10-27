Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 октября 2021 года: За сутки более 900 жителей Республики вылечились от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 1198 жителей, еще 242 - пневмонией. 98 человек умерли от опасной инфекции. За это время 905 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 2249 исследований, из них выявлено 1047 случаев заболевания (46,6 %) и у 151 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 83125. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 14502 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 62161. Летальных случаев – 6462.

За сутки выявлено 242 случая пневмонии, на 96 случаев меньше, чем за предыдущий день. 135 человек госпитализировано. Всего на лечении 3868 пациентов с пневмониями, из них 1809 на кислородной поддержке (+74 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается иммунизация населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт».

Кроме этого, можно бесплатно сделать тест для определения COVID-19 в случае наличия клинических проявлений заболевания. Центры первичной медико-санитарной помощи обеспечены антиген-тестами, с помощью которых гражданам на безоплатной основе проводят экспресс-диагностику.

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