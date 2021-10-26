Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 октября 2021 года: За день инфекцию подхватили почти полторы тысячи жителей

Общее количество заболевших COVID-19 в Республике увеличилось до 81927 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике обновлен суточный максимум по количеству заболевших коронавирусом - за один только день инфекцию подхватили почти полторы тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- За прошедшие сутки провели 3366 лабораторных исследований на коронавирус. Заражение подтвердилось в 1342 случаях. Кроме того, на основании симптомов были выявлены еще 86 человек, заболевших COVID-19, - рассказали в ведомстве.

За сутки медики провели свыше 3 тысяч новых лабораторных исследований на коронавирус Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот день врачи также выявили 338 больных пневмонией, из них в медучреждения госпитализировали 208 человек.

Таким образом, общее количество инфицированных за все время пандемии в Республике увеличилось до 81927 жителей. Уже прошли курс лечения и были выписаны из больниц 61256 человек. Продолжают лечиться в больницах 14301 пациент. С начала эпидемии коронавирусная инфекция стала причиной смерти для 6370 жителей ДНР.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Донецкой Народной Республике ужесточили ограничительные меры с 25 октября. Теперь на территории Республики запрещается проводить массовые и спортивные мероприятия. А для того, чтобы побывать в кафе, кинотеатре, библиотеке или театре (при условии 50-процентного заполнения залов), теперь необходимо иметь при себе документ о прохождении полного курса вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Причем дата выдачи последнего документа не должна превышать 3-х календарных дней к моменту его предъявления.

Кроме того, ограничивается пребывание в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей.

За соблюдением противоэпидемических мер строго следит полиция.

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