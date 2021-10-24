Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 октября 2021 года: За все время в Республике заболели Covid-19 почти восемьдесят с половиной тысяч человек

За сутки в Республике у 346 пациентов вывили воспаление легких. Фото: Андрей РЫБАЛКА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 80 499 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Вчера, 23 октября исследования на COVID-19 в Республике не проводились, - информирует ведомство.

По данным Минздрава, на сегодняшний день на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 13 594 пациентов, выписаны – 60667 человек, умерли – 6238.

За сутки в Республике у 346 пациентов вывили воспаление легких.

- Это на 11 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 123. Всего на лечении 4 002 пациентов с пневмониями, из них 1812 - на кислородной поддержке (плюс 122 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи со стабильно высоким ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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