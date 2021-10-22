Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 октября 2021 года: Ежедневная «прибавка» заболевших достигает тысячи человек за день

Больницы переполнены - ситуация с заболеваемостью ковидом ухудшается с каждым днем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Донецкой Народной Республике продолжает ухудшаться - ежедневная «прибавка» заболевших достигает уже около тысячи человек за день. Только за прошедшие сутки медики зафиксировали 1047 новых случаев инфицирования жителей. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 равняется 79481. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Отмечено, что за 21 октября были проведены 2307 лабораторных исследований.

- По их результатам коронавирус подтвержден у 978 человек, еще в 69 случаях на присутствие инфекции указали клинико-эпидемиологические показатели, - рассказали врачи.

Уточняется, что за сутки были сняты с учета 628 выздоровевших пациентов, а 82 человека не смогли побороть болезнь и скончались.

С начала пандемии в Республике зарегистрировали 6182 смерти пациентов с коронавирусом, 59988 человек удалось пойти на поправку, а 13311 жителей все еще лечатся.

Кроме того, за прошедшие сутки у 335 больных медики выявили пневмонию, из них госпитализировали 126 человек. Сейчас на лечении в больницах находятся 3911 пациентов с воспалением легких, из них 1801 - на кислородной поддержке.

Напомним, в Республике рассматривают возможность обязательной вакцинации жителей от COVID-19. Важность профилактических прививок от коронавируса отметил Глава ДНР Денис Пушилин во время посещения Центральной городской клинической больницы №1 в Донецке.

- Вакцинация - я не вижу ничего другого. На определенные отрасли, направления, по категориям надо вводить обязательную вакцинацию, - сказал руководитель Республики.

На вопрос Дениса Пушилина о том, что бы порекомендовали медики для сдерживания темпов роста заболеваемости на территории страны, поступил однозначный ответ - ужесточение карантинных мер и вакцинация. Второе особенно важно, поскольку привитые пациенты переносят болезнь в более легкой форме.

Медики призывают жителей активней вакцинироваться, поскольку привитые пациенты переносят болезнь в более легкой форме. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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