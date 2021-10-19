Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 октября 2021 года: За три дня от последствий болезни скончались 104 жителя

В Республике выросли показатели смертности Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике зафиксировали 1204 случая заражения жителей коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Это стало новым рекордным показателем за все время пандемии в ДНР. Кроме того, возросли показатели смертности - за три дня от последствий болезни скончались 104 жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- За 18 октября провели 2345 лабораторных исследований, в ходе которых выявили 1108 случаев заболевания и у 96 пациентов диагноз «COVID-19» установили по клинико-эпидемиологическим показателям, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что за прошедшие сутки были выявлены также 422 случая пневмоний. В больницы госпитализированы 147 человек, из них 114 нуждаются в кислородной поддержке.

За все время пандемии число заболевших коронавирусом в Республике достигло 76749 человек. Из них продолжают лечиться 12336 пациентов, были выписаны из медучреждений 58452 выздоровевших пациента, умерли от последствий болезни 5961 житель ДНР.

Напомним, ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике признали крайне напряженной. В Минздраве заявили, что количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения.

Медики продолжают бороться за здоровье и жизнь больных Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас в Республике занимаются обеспечением госпитальных баз необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам, нуждающимся в респираторной поддержке. С этой целью для больниц закупили и завезли 597 кислородных концентраторов и 32 аппарата искусственной вентиляции легких.

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