Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 октября 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели почти 58 тысяч человек

За сутки в Республике у 382 человек выявили пневмонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 75 545 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 17 октября исследования на COVID-19 не проводились, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня в Республике на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 11719 пациентов, выписаны – 57969 человек, умерли – 5857.

За сутки в ДНР у 382 человек выявили пневмонии.

- Это на 24 больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 70. Всего на лечении 4041 пациентов с пневмониями, из них 1453 - на кислородной поддержке (плюс 53 за сутки), - говорится в сообщении ведомства.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.