Детский кардиоревматолог: Боевые действия в Донбассе привели к росту числа сердечно-сосудистых заболеваний у детей

Наталья Дубовая рассказывает луганчанам, что нужно делать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у детей. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Обстрелы Республики со стороны киевских силовиков привели к увеличению количества нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем у детей. Об этом ЛИЦ сообщила детский кардиоревматолог, заведующая дневным стационаром Луганской городской детской поликлиники № 1 Наталья Дубовая.

- Во время боевых действий большое количество детского населения оставалось в Луганске, и это все отразилось на вегетососудистых заболеваниях, повлияло на их нервную систему. Дети стали чаще страдать нарушениями ритма, повышением артериального давления, - сказала Дубовая.

Она отметила, что если раньше артериальная гипертензия наблюдалась у детей, у которых к этому склонны их родители. То есть наследственно предрасположены или имеют большую массу тела.

- А сейчас появилось большое количество детского населения от 10 до 16 лет, у которых появилось высокое давление, - сказала кардиоревматолог.

Врач отметила, что дети, пережившие обстрелы, испытали сильнейший стресс, что впоследствии негативно сказалось не только на работе сердца, но и нервной системы и щитовидной железы.

- Раз в месяц детям, у которых наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, мы делаем кардиограмму, назначаем лечение, проводим профилактические мероприятия, - сказала Наталья Дубовая.

Она посоветовала луганчанам с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с юного возраста приучать детей к здоровому образу жизни и к занятиям спортом.

Кстати, 29 сентября проводится Всемирный день сердца. Он учрежден в 1999 году с целью повысить осознание в обществе опасности, вызванной эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире.

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