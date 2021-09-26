5 шагов на пути к хорошим оценкам: донецкий психотерапевт дал важные советы

Учиться с интересом - не просто, но решить эту задачу родителям, учителям и школьникам под силу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Донецкий психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко дал рекомендации родителям, как не «наломать дров» в борьбе за хорошие оценки ребенка.

Шаг первый: соберите факты

Дети не любят, когда им причиняют боль - это знают уже все современные мамы и папы. Но внезапно выяснив, что их чадо прогуливает занятия и покуривает за углом школы, - срываются. Особенно, если узнали об этом внезапно: на родительском собрании или внеурочно, придя домой.

- Слова также причиняют боль. Бросаться ими нельзя. Плохие оценки? Так сначала соберите факты, - рекомендует Смирненко. - Проблемы с успеваемостью начались недавно или вы просто об этом не знали? Асоциальное поведение - это то, что хочется забыть, или именно сегодня оно стало вашей «новой реальностью»? А почему так?

Шаг второй: найти причину

В любом детективном сериале всегда есть несколько версий. Почему бы не применить этот подход сейчас?

- Проблема может быть в ребенке (зависимости, подростковый возраст, конфликты с кем-то или с собой, потеря мотивации учиться в силу других причин), в родителях (много требуют или не уделяют внимания), в учителях и в его окружении (сверстники или другие значимые взрослые). Прежде чем искать решение, нужно найти условного подозреваемого (т.е. причину изменившегося поведения. - Ред.), если говорить языком детективов, - считает Смирненко.

Шаг третий: понять ребенка

У детей всегда есть те стороны жизни, о которых они не готовы говорить сразу. Бывают плохие или психически больные учителя, грубые дети в школе или во дворе, которые преследуют. Вечно занятые родители.

- Попивающий дядюшка хвастается похождениями в местах лишения свободы - и обычный подросток-троечник превращается в матерого хулигана. Я такое видел. Как и старшего брата, который внушал младшему свои больные мечты о власти и силе, - вспоминает Смирненко.

Если родители сумеют это увидеть прежде, чем начнут обвинять школьника в его неудачах и плохих оценках, - это здорово. Сразу понятно, что делать: сменить школу, нанять репетиторов или ограничить общение с проблемным окружением.

Шаг четвертый: не отличное поведение и прилежание, а выход из лабиринта

Старый афоризм гласит, что понять проблему - значит, наполовину ее решить.

- В целом, надо искать выход из лабиринта проблем, а не хорошие контрольные показатели. Учеба в школе - это не продажи в интернете, - считает Виктор Смирненко.

Неплохо, если двоечник станет троечником, а лучше хорошистом. Потом можно попробовать сделать следующий шаг. Если девочка стесняется своего внешнего вида, то косметолог, парикмахер и новая одежда станут насущной необходимостью - даже если в семье нет денег.

Шаг пятый: поиск мотивации

Специалисты считают, что ругать своего ребенка только потому, что он получил плохую, на ваш взгляд, оценку, нельзя. Нужно мотивировать его хорошо учиться. Только, как известно, подобрать мотивацию - самая сложная задача для детей и взрослых.

- У американских и московских специалистов часто звучит рекомендация не пытаться подкупать ребенка. Иначе будет шантаж, и ситуация ухудшится. Это, конечно, так, но для многих семей в ДНР и новые джинсы - роскошь. Нельзя следовать советам более состоятельных людей бездумно, - советует Смирненко.

И да, иногда надо и поругать. Вежливо и без насилия. Как отмечает педагог с многолетним стажем Нина Русанова, нельзя не обращать внимания на плохие оценки школьника - он быстро смекнет, что вы дали слабину или вам все равно. Впоследствии переучить такого ребенка очень сложно: теряется навык усвоения материала.

По ее мнению, заниматься и контролировать ситуацию с учебой надо каждый день. И не забывать дорогу на школьные собрания.

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