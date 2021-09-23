Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 сентября 2021 года: Жители Республики могут бесплатно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

В ДНР продолжается иммунизация населения от коронавируса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители ДНР смогут сделать тест для определения COVID-19 в случае наличия у них клинических проявлений заболевания. Центры первичной медико-санитарной помощи обеспечены антиген-тестами, с помощью которых гражданам на безоплатной основе проводят экспресс-диагностику. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Коронавирусная инфекция опасна и коварна множеством проявлений и форм течения, что осложняет ее диагностику с другими заболеваниями. Легкая форма протекания заболевания схожа по симптоматике с острой респираторной инфекцией. Очень важно распознать инфекцию на ранних стадиях, определить дальнейшую тактику лечения и оперативно оказать помощь пациенту, - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что более двух недель назад в ДНР пришел крупный гуманитарный груз, направленный Швейцарией. Грузовики привезли 1,5 млн антиген-тестов на ковид и 30 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

А за минувшие сутки коронавирусом в ДНР заболели 552 жителя. 40 человек умерли от опасной инфекции. За это время 369 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1192 исследования, из них выявлен 501 случай заболевания (42 %) и у 51 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 64031. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 8775 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 50571. Летальных случаев – 4685.

За сутки выявлено 360 случаев пневмонии, на 13 случаев больше, чем за предыдущий день. 196 человек госпитализированы. Всего на лечении 3203 пациента с пневмониями, из них 1079 на кислородной поддержке (+133 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлены 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается иммунизация населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт». Прививаться препаратом могут и дончане старше 60 лет.

В ДНР организована работа 52 стационарных и 2 передвижных пункта вакцинации, что позволило сделать кампанию по иммунизации максимально доступной для всех граждан Республики. Перечень пунктов вакцинации размещен на сайте Министерства здравоохранения.

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