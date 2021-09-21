Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 сентября 2021 года: В Республике фиксируют резкий рост количества заболевших COVID-19

За прошедшие сутки наличие инфекции диагностировали у 609 жителей Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Донецкой Народной Республике сообщили о резком росте количества заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки наличие инфекции диагностировали у 609 жителей, 47 человек скончались. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Провели еще 1364 лабораторных исследования, из них выявили 532 новых случая заболевания, и у 77 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В лаборатории провели еще 1364 исследования на ковид Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки пошли на поправку 27 человек. А вот у 328 жителей, обратившихся за медицинской помощью, врачи обнаружили пневмонию. Из них госпитализировали 190 человек. Сейчас на лечении в больницах пребывают 3071 такой пациент, из них 1022 человека находятся на кислородной поддержке.

С учетом всех данных, за период пандемии в ДНР коронавирусная инфекция была подтверждена у 62752 жителей: 49776 из них уже пролечились и полностью выздоровели, 8362 - продолжают лечиться, а 4614 - не смогли побороть болезнь и умерли.

В связи с фиксирующимся ростом заболеваемости Минздрав рекомендует местным жителям строго соблюдать противоэпидемические меры. Людям советуют придерживаться социальной дистанции, почаще мыть руки и проветривать помещения, ограничить пребывание в общественных местах и не забывать при этом про защитные маски.

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