День города в Горловке - 2021: Программа мероприятий на праздник 19 сентября

Сосо Павлиашвили выступит в Горловке. Фото: sosopavliashvili.ru

Сегодня, 19 сентября, фронтовая Горловка празднует свое 242-летие. Глава администрации города Иван Приходько поздравил горловчан с праздником.

- История нашего города – летопись трудолюбия, воинской доблести и героизма. Наша общая задача – не только прославлять достижения предшествующих нам поколений, но и преумножать их, делать любимый город еще лучше, современнее и прекраснее. И мы с этой задачей обязательно справимся, ведь мы – одна большая и дружная семья, каждый член которой живет и работает на благо развития родного города, - отметил Приходько.

Он поблагодарил горловчан, за активную гражданскую позицию, стремление достигать наивысших результатов в своей деятельности, за созидательный труд и целеустремленность.

- Вы ежедневно и ежечасно проявляете искреннюю и неподдельную любовь к родному городу, прославляя его своими многочисленными талантами, что достойно наивысшей похвалы и восхищения, - сказал мэр города.

Он пожелал жителям Горловки успехов во всех начинаниях, непреложного и истинного счастья, благих вестей, мира в душах и сердцах, крепкого здоровья и исполнения всех заветных желаний.

В городе ждут выступление российского певца Сосо Павлиашвили и множество интересных мероприятий. Афишу с программой мероприятий опубликовали в администрации города.

Торжества уже начались на Площади Победы

08:00 Конкурс букетов

08:30 Начало праздничного шествия

11:00 Концерт «Музыкальный фонтан»

Площадь имени П.Н. Горлова

09:00 Торжественный митинг

Площадь Ленина

11:00 (район магазина «Славянка») Выставка коммунальной техники

14:00-16:30 Турнир по силовому экстриму «Богатырские игры»

16:30 Танцевальный флешмоб «Рекорд города»

Бульвар Димитрова

11:00 Выставка-продажа национальных блюд

Площадь Революции 1905 года

12:00-17:00 Концертно-развлекательная программа «Город детства»

Площадка циркового искусства

Театрализованная игровая программа FACE ART

12:00 Выставка народных умельцев, мастер-классы декоративно-прикладного искусства

12:00-15:00 Бесплатные портреты, шаржи

17:00 Гала-концерт фестиваля-конкурса «Поющий город»

20:00 Выступление артистов-вокалистов Донецкого Государственного Академического музыкально-драматичекого театра им. М.М. Бровуна

21:00 Выступление российского артиста Сосо Павлиашвили

22:00 Салют

После праздничного концерта с 22:30 предусмотрен развоз жителей с отдаленные районы города.

Администрация города обращает внимание, что в связи с проведением праздничного шествия и митинга будет перекрыто движение общественного транспорта.

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