Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 сентября 2021 года: В Республике фиксируется существенный рост заболеваемости

За прошедшие сутки медики провели 969 лабораторных исследований
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Эпидемиологическая обстановка в ДНР остается напряженной. Наличие коронавирусной инфекции обнаружили еще у 529 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- За 15 сентября провели 969 лабораторных исследований, в ходе которых выявили 433 случая заболевания, а у 96 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.
В Минздраве уточнили, что за все время пандемии в ДНР коронавирус был обнаружен и подтвержден у 61400 пациентов. Из них 49251 человек уже пролечились и выздоровели, 7629 продолжают проходить курс лечения, а вот 4520 жителей, к сожалению, не перенесли болезнь. Кроме того, результаты экспресс-тестов показали, что 2255 жителей ДНР уже переболели Covid-19 раньше.
Медики также сообщают о 263 новых случаях пневмоний. Из них в больницы госпитализирован 181 больной с воспалением легких.
Из-за фиксирующегося роста заболеваемости в Республике разворачивают новые госпитальные базы по оказанию помощи пациентам с ковидом.
- К настоящему времени организованы 38 госпитальных баз для оказания медицинской помощи на всех этапах лечения, включая реабилитацию после перенесенной инфекции. Сейчас они заполнены практически на 100 процентов, - рассказали в Минздраве.
По словам медиков, большинство госпитализируемых пациентов не привиты от COVID-19, в то время как вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни и возникновения осложнений. В Минздраве напоминают - иммунизацию в Республике может пройти каждый желающий возрастом от 18 лет.
Иммунизацию в Республике может пройти каждый желающий
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителей Республики призывают внимательней относиться к своему здоровью.
- Соблюдая простые рекомендации, такие как ношение маски в общественных местах, придерживание социальной дистанции, проветривание помещений, мы ускорим процесс возвращения к прежней жизни, - говорят врачи.
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