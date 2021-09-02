Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 сентября 2021 года: За сутки 354 жителя были выписаны после выздоровления от COVID-19

Медики продолжают вакцинацию жителей Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 480 жителей. 25 человек умерли от опасной инфекции. За это время 354 жителя были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1060 исследований, из них выявлено 378 случаев заболевания (35,7 %) и у 102 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 57365. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7306 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 45935. Летальных случаев – 4124.

За сутки выявлено 189 случаев пневмонии, на 34 случая меньше, чем за предыдущий день. 138 человек госпитализированы. Всего на лечении 2564 пациентов с пневмониями, из них 909 на кислородной поддержке (+68 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлены 2248 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается иммунизация населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт». Прививаться препаратом могут и дончане старше 60 лет.

В ДНР организована работа 52 стационарных и 2 передвижных пункта вакцинации, что позволило сделать кампанию по иммунизации максимально доступной для всех граждан Республики. Перечень пунктов вакцинации размещен на сайте Министерства здравоохранения.

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Однако данная услуга действительна только для определенных пунктов вакцинирования (подробнее)