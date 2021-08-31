Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 августа 2021 года: В больницы обратились за помощью 207 человек с пневмонией

Общее количество заболевших ковидом в Республике за все время составило 56336 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно результатам исследований, полученным в лаборатории, коронавирус в ДНР был выявлен еще у 330 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 30 августа провели 704 исследования, в ходе которых выявили 292 случая заболевания, а у 38 пациентов диагноз «COVID-19» был установлен клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что за прошедшие выходные - 28 и 29 августа - исследования на ковид в Республике не проводились. По данным министерства, в этот период были сняты с учета после выздоровления 224 человека, еще 20 пациентов скончались от последствий тяжелой болезни.

Кроме того, за прошедшие сутки в больницы обратились 207 человек с пневмонией, из них госпитализировали 139.

Таким образом, всего по состоянию на нынешнее утро зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в ДНР - 56336. Пошли на поправку 45437 человек, все еще продолжают лечиться в больницах 6805 пациентов, умерли от коронавируса 4094 жителя.

Тем временем Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал педагогов ответственно подойти к вопросу вакцинации.

Жителей просят ответственнее подойти к вопросу вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Прививка работает, у нас добровольная вакцинация. Но с учетом того, какое у вас количество контактов, вы, безусловно, должны и о себе позаботиться, и о своих близких, и о подопечных. Здесь просьба подойти с полной мерой ответственности, - сказал он на встрече с учителями в одной из донецких школ.

Читайте также

В ДНР запустили передвижные пункты вакцинации от коронавируса для жителей прифронтовых районов

Об этом сообщает Минздрав (подробнее)