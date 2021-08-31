Поэт Донбасса Владимир Скобцов: Захарченко боялись враги, любили друзья, он не просто понимал Донбасс, он был его частью

Первый Глава Донецкой Народной Республики погиб 31 августа 2018 года Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», правда может быть только одна - первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко был настоящим сыном Донбасса. Он был наш до мозга костей. У Захарченко был шахтерский характер. Это трудно объяснить изнеженным людям. Да и не надо, на Донбассе такие не в почете. Шахтерский характер прочен и надежен. Не зря скафандры для космонавтов создавались и проверялись в Донецке. Если выдержал под землей, выдержит и в космосе. В самое тяжелое время взять на себя огромную ответственность за свой народ, молодую, только родившуюся Республику и выдержать, победить может не каждый. Сын шахтерского края может. У Захарченко был именно такой характер - его боялись враги, его любили друзья, он не просто понимал Донбасс, он был его частью. А значит, он не ушел, он остался. Навсегда остался навсегда с великим и сильным народом непокоренного Донбасса.

В который век в рассветной мгле

Тебя сирены вой разбудит,

Не измени своей земле,

А остальное будь, что будет.

Когда накроет тьма зенит

Душа оглохнет от орудий,

Своей земле не измени,

А остальное будь, что будет.

Когда страна твоя в огне

И слёзы горя не остудят,

Не измени своей земле,

А остальное будь, что будет.

Тот, кто останется живой,

Пусть наши судьбы не осудит,

Я буду чист перед тобой,

А остальное будь, что будет.

Поэт Донбасса Владимир Скобцов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Советник Главы ДНР Елена Никитина о гибели Захарченко: Во время похорон Гиви он мне сказал: «Когда будут меня везти на таком же лафете, снимите это красиво».

31 августа 2018 года не стало первого Главы ДНР (подробнее)