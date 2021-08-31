Поэт Донбасса Владимир Скобцов: Захарченко боялись враги, любили друзья, он не просто понимал Донбасс, он был его частью

Первый Глава Донецкой Народной Республики погиб 31 августа 2018 года
Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», правда может быть только одна - первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко был настоящим сыном Донбасса. Он был наш до мозга костей. У Захарченко был шахтерский характер. Это трудно объяснить изнеженным людям. Да и не надо, на Донбассе такие не в почете. Шахтерский характер прочен и надежен. Не зря скафандры для космонавтов создавались и проверялись в Донецке. Если выдержал под землей, выдержит и в космосе. В самое тяжелое время взять на себя огромную ответственность за свой народ, молодую, только родившуюся Республику и выдержать, победить может не каждый. Сын шахтерского края может. У Захарченко был именно такой характер - его боялись враги, его любили друзья, он не просто понимал Донбасс, он был его частью. А значит, он не ушел, он остался. Навсегда остался навсегда с великим и сильным народом непокоренного Донбасса.
В который век в рассветной мгле
Тебя сирены вой разбудит,
Не измени своей земле,
А остальное будь, что будет.
Когда накроет тьма зенит
Душа оглохнет от орудий,
Своей земле не измени,
А остальное будь, что будет.
Когда страна твоя в огне
И слёзы горя не остудят,
Не измени своей земле,
А остальное будь, что будет.
Тот, кто останется живой,
Пусть наши судьбы не осудит,
Я буду чист перед тобой,
А остальное будь, что будет.
Поэт Донбасса Владимир Скобцов
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