Донецкий общественный активист и поэт Майя Пирогова: Захарченко был настоящий мужик

Люди провожали Александра Захарченко под аплодисменты и выкрики "Спасибо! Не забудем!" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Когда Захарченко не дрогнул от попавшей в здание за его спиной бомбы и почти прокричал в камеру: «Украинские солдаты, убирайтесь с нашей земли, пока живы!», его слова стали мемом, люди передавали их из уст в уста, подытоживая: «Настоящий мужик».

Когда он вышел к озверевшей от постоянных обстрелов толпе на костылях, с кровоточащей ногой, и начал объяснять, зачем нам нужны Минские соглашения, вокруг стало так тихо, что слышно было, как шелестит листва от ветра, а потом к нему потянулись бабули – обняться, и кто-то, стоявший рядом со мной, сказал: «Настоящий мужик».

Когда он положил на весы свой пистолет и оттаскал за загривок директора рынка за обман покупателей, люди говорили: «Настоящий мужик», и перестали бояться проверять весы у ушлых торговцев, обещая, в случае обмана, пожаловаться Бате.

Когда я спросила его о самой заветной мечте, он ответил: «Я мечтаю, чтобы поскорее окончилась война, и мы поставили стол на Университетской, от Золотого Кольца до самого Аэропорта, и живые подняли бы рюмку за тех, кто не дожил, и за пацанов, которые отдали свою жизнь за Победу». И я подумала тогда: «Настоящий мужик».

Не знаю, что в нем было такого особенного, но он был первым, кому верили, на кого надеялись и кем гордились.

Александр Владимирович Захарченко. Настоящий мужик, а это для людей Донбасса высокая оценка.