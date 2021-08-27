Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 августа 2021 года: За сутки медики провели почти тысячу лабораторных исследований

Статистику заболеваемости COVID-19 в Донецкой Народной Республике пополнили 352 новых случая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Статистику заболеваемости COVID-19 в Донецкой Народной Республике пополнили 352 новых случая. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- 26 августа провели 906 исследований, в ходе которых выявили 314 новых случаев заражения жителей инфекцией, а у 38 человек диагноз «COVID-19» был поставлен после сдачи анализов, - рассказали в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что за минувшие сутки к ним обратились 179 пациентов с пневмонией, из них госпитализировали в больницы 121. Всего же на лечении находятся 2418 человек с воспалением легких, из них 891 пациент нуждается в кислородной поддержке.

Если говорить в общем, то за все время пандемии в Республике факт заражения коронавирусной инфекцией подтвердился в 55506 случаях. Продолжают лечение 6518 больных, на поправку пошли 44947 человек. Общее количество смертей от COVID-19 в ДНР составляет 4041.

Напомним, в республиканском центре профпатологии и реабилитации города Донецка оборудовали 100 коек для реабилитации ковидных больных. Здесь смогут восстановить свои силы жители ДНР, которые перенесли в тяжелой форме коронавирусную инфекцию и теперь борются с ее последствиями.

Пациентам, перенесшим коронавирус в тяжелой форме, помогут восстановиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В курс лечения включены массаж, лечебная физкультура, ингаляции и физиотерапия, а также спелеотерапия и дыхательная гимнастика. Кроме того, пациенты могут получить консультацию узких специалистов - в том числе невролога, кардиолога - и пройти лечение сопутствующих патологий.

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