Жительница села Сабовка 85-летняя Александра Руденко-Белоусова – о событиях 2014 года: Украина пришла нас убивать. Я видела все это воочию, слышала, как гремели их танки

Александра Руденко-Белоусова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для 85-летней жительницы села Сабовка Славяносербского района Луганска война в Донбассе - уже вторая. Александра Руденко-Белоусова родилась в Волгоградской области. Великую Отечественную она встретила в Сталинграде.

- Страшно, когда бьет не немец, а Украина, которой я отдала 47 лет труда, все силы положила для поднятия села, - с обидой говорит пенсионерка.

В Донбасс Александра Петровна приехала 70 лет назад. В Луганске планировала учиться, но вместо этого пошла работать в вечернюю школу. После - стала депутатом сельсовета. Из-за введенной Киевом блокады сегодня она не получает от Украины заслуженную пенсию.

- Я не могу туда поехать, чтобы отметиться, здоровье не позволяет и обстоятельства. Оттуда мне нет помощи, - сетует женщина. - Мы благодарны России, что в тяжелое время она нам помогла. Помните одно – не кнут к себе манит, а пряник. Хотелось бы, чтобы все жили в мире.

Александра Руденко-Белоусова со слезами на глазах вспоминает пережитые события лета 2014 года.

- В августе 2014 года «наша нэнька Украина» пришла нас благословлять… снарядами. Украина пришла нас убивать! Я видела все это воочию, слышала, как гремели их танки. Думала, что идет погрузка, но они собирались по нам стрелять. Я возвращалась от подруги, как вдруг начали лететь снаряды, там упал, там упал, - с трудом говорит пенсионерка. - Я прислонилась к воротам, идти дальше не могла. На поле были коровы – они кричат, ревут... Я упала. Потом перебежала в дом и спустилась в подвал.

Война в Донбассе для женщины - вторая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несколько снарядов разорвалось у Александры Петровны во дворе, в десяти метрах от дома. Чудом женщина не пострадала. Она была в нескольких секундах от гибели.

- Когда затихло, сил у меня уже не было. Я плакала, не могла выбраться. Прибежал сосед Ваня. Он меня вытащил. На улице стояли соседи. Я сказала: «Слава Богу, что все живы!» А оказывается, что по полю шли люди – погибли Таня и Юра из Родаково. Сегодня мне очень жалко и тяжело смотреть на то, как погибают люди. У нас в селе погибло около десяти человек, есть те, кто получил ранения. Это общее горе.

Александра Руденко-Белоусова пишет стихи. Один из них она написала во время ожесточенных боев, под обстрелом.

«Это не грома раскаты

И не салюты 9-го мая

Это 2-го мая рвутся снаряды

В сердце родного края

Бомбят дома, гибнут люди

За собой вины не зная

Это Киев нацистский

По Луганску стреляет…

...Уйдите прочь непрошенные гости

Коль миром не хотите нас обнять

Вас накажет Воля Божья

И этой муки кары вам не избежать...

...Мы благодарим великую Россию

Что не забыла в тяжелый час

Теплом, любовью, хлебом с солью

Народ России согревает нас…»

Справка «КП»

Сабовка – село Славяносербского района в Луганской Народной Республике. В самом начале войны в 2014 году два месяца село находилось в оккупации, во время которой украинские военные запугивали людей. Местные жители рассказывали, что боевики устраивали всяческие проверки, причем в разное время суток. Был постоянный психологический прессинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История гибели Татьяны Колос – пример жестокости и цинизма украинской армии. Один из тысяч

Погибшая в результате обстрела женщина была перезахоронена спустя семь лет после гибели (подробнее)