Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 августа 2021 года: В Республике разрешили вакцинировать жителей старше 60 лет препаратом «Спутник Лайт»

С сегодняшнего дня прививаться «Спутником Лайт» смогут и дончане старше 60 лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 342 жителя. 40 человек умерли от опасной инфекции. За это время 278 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 898 исследований, из них выявлено 293 случая заболевания (32,6 %) и у 49 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 55690. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 6137 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 44547. Летальных случаев – 4006.

За сутки выявлен 201 случай пневмонии, на 26 случаев меньше, чем за предыдущий день. 114 человек госпитализированы. Всего на лечении 2359 пациентов с пневмониями, из них 844 на кислородной поддержке (+59 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлены 2247 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается очередной этап иммунизации населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт». С сегодняшнего дня прививаться смогут и дончане старше 60 лет.

- В соответствии с обновленными временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по порядку проведения вакцинации против COVID-19 разрешено применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины, – сообщили в Минздраве ДНР.

В ДНР организована работа 52 стационарных и 2 передвижных пункта вакцинации, что позволило сделать кампанию по иммунизации максимально доступной для всех граждан Республики. Перечень пунктов вакцинации размещен на сайте Министерства здравоохранения.

Напомним, «Спутник Лайт» - однокомпонентный вариант российской вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы препарата. Ранее данная прививка была рекомендована гражданам от 18 до 60 лет.

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Об этом сообщили в Минздраве Республики (подробнее)